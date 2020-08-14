Уровень безработицы в Эстонии увеличился во втором квартале до 7,1%

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во втором квартале уровень трудовой занятости составил 65,4%, а уровень безработицы - 7,1%, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

По данным Департамента статистики, в Эстонии во втором квартале текущего года зарегистрировано 49,4 тыс. безработных, что на 14,4 тыс. человек больше, чем в первом квартале, и на 13,7 тыс. больше, чем во втором квартале прошлого года.

По оценкам аналитиков, данные показатели рынка труда отражают негативное влияние кризиса, вызванного коронавирусом.

Всего занятых во втором квартале было 643,9 тыс., что на 23,8 тыс. меньше, чем в этот же период прошлого года. Согласно опубликованным данным, менее полугода числятся безработными 34,1 тыс. человек, а безработными на протяжении 6-11 месяцев - 9,1 тыс. Долговременно безработных насчитывается 6,1 тыс. человек.-0-