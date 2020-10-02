Уровень безработицы в Японии вырос до рекордных 3%

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень безработицы в Японии из-за пандемии коронавируса в августе с учетом сезонных колебаний увеличился до 3%, сообщает Reuters.

По данным статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, показатель стал рекордным с мая 2017 года, когда безработица составляла 3,1%. Результат соответствует прогнозу аналитиков.

Отмечается, что число безработных в стране в августе составило 2,06 млн человек, что на 490 тыс. больше, чем в том же месяце 2019 года.

По данным бюро, в области найма также наблюдается ухудшение. Соотношение количества свободных рабочих мест к числу соискателей составило 1,04 раза. Этот показатель стал худшим с января 2014 года.

Общее число неработающих в Японии, включая лиц старше 65 лет, составило 41,88 млн человек.-0-