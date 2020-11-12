Уровень безработицы в ЮАР достиг 30,8%

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработица в Южно-Африканской Республике достигла в III квартале текущего года 30,8%. Об этом сообщает южноафриканский новостной портал iAfrica со ссылкой на данные статистического управления страны.

По сравнению с II кварталом нынешнего года, уровень безработицы возрос на 7,5%. Сейчас в ЮАР ищут работу 6,5 млн человек. При этом если к официально зарегистрированным безработным добавить тех, кто потерял надежду найти работу и больше ее не ищет, то уровень безработицы в ЮАР увеличится до 43,1%, отмечает управление.

Южноафриканское бюро экономических исследований заявило, что статистика безработицы за III квартал - один из первых индикаторов непоправимого ущерба, нанесенного экономике и рынку труда страны из-за связанной с пандемией блокировки.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса объявил 11 ноября об открытии границ страны для туристов со всего мира. Таким образом власти пытаются ускорить восстановление экономики. Однако, как полагают местные эксперты, из-за роста заболеваемости коронавирусом в ЮАР, а также сложной эпидемиологической ситуации в мире на возобновление нормального туристического потока пока рассчитывать не приходится.

По данным Reuters, в ЮАР зафиксировано 742 тыс. зараженных COVID-19, с момента вспышки скончались 20 тыс. человек. Население страны составляет около 57 млн жителей.-0-