Уровень безработицы в Литве превысил 16%

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный показатель безработицы в Литве в конце 2020 года превысил 16%, но это еще не предел, ожидается, что пик придется на февраль. Об этом заявила глава литовской Службы занятости Инга Балнаносене, сообщает газета "Литовский курьер".

"Ранее предполагалось, что год завершится с показателем уровня безработицы менее 16%, однако с учетом введенных в конце года более строгих карантинных ограничений нынешний показатель является достаточно оптимистичным. Это точно не вершина горы, но я бы осталась при прежнем мнении, что мы должны достичь пика в феврале", - сказала Инга Балнаносене.

"В любом случае правительственные меры - как вакцинирование, так и прочие меры защиты - очевидно, начинают действовать. Мы должны надеяться, что если и не сократится быстро регистрируемая безработица, она не будет расти интенсивно", - отметила глава Службы занятости Литвы.

По ее словам, регистрация людей в Службе занятости в декабре сократилась, но безработицу повышало сокращение предложений работы.

"И второй карантин, и более строгие ограничения, что нормально при таких цифрах, вновь определили то, что компании остановили отборочные процессы и поиск работников", - подчеркнула Инга Балнаносене.

По данным Службы занятости, на 1 января в стране было 277,1 тыс. безработных - это 16,1% всех людей трудоспособного возраста. За месяц безработица увеличилась на 0,6%, а за год - на 7,4%.-0-