Уровень безработицы в Москве из-за пандемии увеличился в семь раз

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 16 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:16 Глава МИД Армении написал заявление об отставке В мире
15:15 Попутчик в поезде украл у витебчанина $4,6 тыс. Происшествия
15:10 "Минскводоканал": в Новой Боровой, возможно, умышленно повредили систему водоснабжения Регионы
15:04 В Беларуси завершили закладку плодоовощной продукции в стабфонды Экономика
15:04 Новые пеллетные заводы в октябре отгрузили топливные гранулы более чем на 1,1 млн евро Экономика
15:01 Франция преодолела пик COVID-19 - министр здравоохранения В мире
14:53 МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 15 ноября задержаны более 700 человек Происшествия
14:42 Сбор инициатив и консультации: общественные приемные продолжают работать в Минской области Регионы
14:35 БРСМ разработал серию стикеров "Береги себя" Общество
14:30 Верховная рада рассмотрит отмену карантина выходного дня В мире
14:22 В Гродно мужчина похитил у пенсионера более $4 тыс. Происшествия
14:16 Станция минского метро "Площадь Ленина" открыта для пассажиров Регионы
14:13 Уровень безработицы в Москве из-за пандемии увеличился в семь раз В мире
14:12 На проспекте Дзержинского в Минске легковушка врезалась в ограждение и перевернулась Происшествия
13:52 У жительницы Жлобинского района нашли в сумочке наган Происшествия
13:45 Пять команд БГУ выступят в полуфинале ЧМ по программированию среди студентов Общество
13:39 Станция метро "Площадь Ленина" в Минске временно закрыта Регионы
13:36 Книжная выставка к 75-летию создания ЮНЕСКО открылась в БГУ Культура
13:33 Кредитование многодетных, выплата зарплат, подготовка к зиме - Кухарев обозначил основные задачи Регионы
13:33 В Беларуси за выходные под поезда попали три человека, выжил только один Происшествия
13:25 В Кричевском районе легковушка столкнулась с грузовиком Происшествия
13:20 Джук: США поддерживают расширение присутствия американских компаний в ПВТ Экономика
13:18 Доллар на торгах 16 ноября подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
13:17 Хоккеисты "Динамо-Минск" Доминик Фурх и Алексей Протас стали игроками недели в КХЛ Спорт
13:06 Белорусские специалисты примут участие в VI Всероссийском съезде работников дошкольного образования Общество
12:59 Достанет до 15-го этажа - витебское предприятие выпустило уникальный для Европы подъемник Регионы
12:48 Генпрокуратура усилила надзор в сфере безопасности движения на ж/д Общество
12:48 Игорь Додон призвал своих сторонников не выходить на акции протеста В мире
12:46 В Гродно мужчина разрисовал стену дома, остановку и столбы Происшествия
12:34 Житель Витебской области украл из кафе в Минске емкости с пивом, морозильник и две кофемашины Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
16 ноября 2020, 14:13

Уровень безработицы в Москве из-за пандемии увеличился в семь раз

Фото ТАСС
Фото ТАСС

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень безработицы в Москве в период пандемии коронавируса вырос в семь раз и достиг пика в сентябре. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящий момент в российской столице около 186 тыс. безработных, которым предлагается около 260 тыс. вакансий, сообщил во время заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике руководитель департамента труда и соцзащиты населения российской столицы Евгений Стружак. "Ситуация на рынке труда в период пандемии изменилась кардинально. В семь раз в Москве возросла безработица, достигла пика в сентябре - было 223 тыс. безработных", - сказал Стружак. При этом он отметил, что в Москве ситуация с рынком труда достаточно позитивная. "Большое количество компаний предлагают вакансии: число вакансий превышает число людей, которые безработны, у нас порядка 260 тыс. вакансий", - отметил он.

Евгений Стружак уточнил, что уровень регистрируемой безработицы в Москве превысил 3%, в 2019 году этот показатель составлял 0,37%. Стружак добавил, что на выплаты по безработице в проекте бюджета Москвы на 2021 год предусмотрено более 2 млрд российских рублей. В Москве к каждому пособию, помимо федеральной выплаты, производится ежемесячная доплата из городского бюджета в размере 850 российских рублей как материальная помощь, а также 1 450 российских рублей как доплата за пользование транспортом.

"С начала года при помощи службы занятости трудоустроено 150 тыс. человек, две трети из них нашли работу за последние четыре месяца. Сейчас Москва занимает первое место в рейтинге регионов Минтруда РФ по трудоустройству на постоянное место работы. На сегодняшний день уровень безработицы - порядка 186 тыс. человек", - сказал глава департамента.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
безработица вирус Москва Россия
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Глава МИД Армении написал заявление об отставке
Фото AFP Франция преодолела пик COVID-19 - министр здравоохранения
Фото УКРИНФОРМ Верховная рада рассмотрит отмену карантина выходного дня
Игорь Додон. Фото ТАСС Игорь Додон призвал своих сторонников не выходить на акции протеста
Никол Пашинян. Фото Reuters Премьер Армении назвал себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Карабахе
Майя Санду. Фото AFP Санду победила на выборах президента Молдовы
Главное
Во время совещания Лукашенко поручил разобраться с дорожным сбором на уровне правительства и парламента. А что говорят там?
Минэкономики инициирует новые меры поддержки бизнеса
В Беларуси перепрофилируют максимум лабораторий для тестирования на COVID-19 методом ПЦР
Решение жилищного вопроса для молодых семей: где в Минске можно купить квартиру по цене аренды
Топ-новости
Лукашенко: Беларусь готова делать все необходимое для укрепления авторитета ЮНЕСКО
Генпрокуратура усилила надзор в сфере безопасности движения на ж/д
В Беларуси завершается уборка сахарной свеклы
Покупка билетов на сайте и в мобильном приложении БЖД будет недоступна утром 17 ноября
В Беларуси завершили закладку плодоовощной продукции в стабфонды
Масочный режим вводят в Минской области
Минэкономики предлагает обсудить изменения в указ о ремесленной деятельности
МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 15 ноября задержаны более 700 человек
До -5°С ожидается в Беларуси 17 ноября
Джук: США поддерживают расширение присутствия американских компаний в ПВТ
Белорусские специалисты примут участие в VI Всероссийском съезде работников дошкольного образования
Врач общей практики: профессия врача священна
"Белоруснефть" разработала программу реабилитации российского Холмогорского месторождения
В Беларуси выздоровели и выписаны 95 843 пациента с COVID-19
Студотряд "Зодчие" стал победителем Всебелорусского слета студенческих отрядов
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.