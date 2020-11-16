Уровень безработицы в Москве из-за пандемии увеличился в семь раз

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень безработицы в Москве в период пандемии коронавируса вырос в семь раз и достиг пика в сентябре. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящий момент в российской столице около 186 тыс. безработных, которым предлагается около 260 тыс. вакансий, сообщил во время заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике руководитель департамента труда и соцзащиты населения российской столицы Евгений Стружак. "Ситуация на рынке труда в период пандемии изменилась кардинально. В семь раз в Москве возросла безработица, достигла пика в сентябре - было 223 тыс. безработных", - сказал Стружак. При этом он отметил, что в Москве ситуация с рынком труда достаточно позитивная. "Большое количество компаний предлагают вакансии: число вакансий превышает число людей, которые безработны, у нас порядка 260 тыс. вакансий", - отметил он.

Евгений Стружак уточнил, что уровень регистрируемой безработицы в Москве превысил 3%, в 2019 году этот показатель составлял 0,37%. Стружак добавил, что на выплаты по безработице в проекте бюджета Москвы на 2021 год предусмотрено более 2 млрд российских рублей. В Москве к каждому пособию, помимо федеральной выплаты, производится ежемесячная доплата из городского бюджета в размере 850 российских рублей как материальная помощь, а также 1 450 российских рублей как доплата за пользование транспортом.

"С начала года при помощи службы занятости трудоустроено 150 тыс. человек, две трети из них нашли работу за последние четыре месяца. Сейчас Москва занимает первое место в рейтинге регионов Минтруда РФ по трудоустройству на постоянное место работы. На сегодняшний день уровень безработицы - порядка 186 тыс. человек", - сказал глава департамента.-0-