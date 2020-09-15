Уровень безработицы в Великобритании из-за пандемии возрос до 4,1%

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень безработицы в Великобритании в июле 2020 года возрос до 4,1% из-за экономических последствий пандемии коронавируса. Такие данные содержатся в опубликованном 15 сентября отчете Национальной статистической службы Великобритании (Office for National Statistics, ONS).

По данным ONS, около 695 тыс. человек были уволены с рабочих мест в британских компаниях с марта, когда началась изоляция в связи с распространением коронавируса. Всего в Великобритании с мая по июль незанятыми официально числились 1,4 млн граждан, что на 104 тыс. больше, чем годом ранее.

Рост безработицы особенно заметен в возрастной категории от 16 до 24 лет: за последний год число безработных молодых людей увеличилось на 76 тыс. человек до 563 тыс.

Число людей, которые временно не работают (включая уволенных работников), с мая по июль несколько сократилось, но в июле 2020 года оно все еще составляло более 5 млн, причем более 2,5 млн из них не работали три месяца или более.

По информации ONS, количество получателей пособий по безработице в Великобритании увеличилось до 2,7 млн. В это число входят как официально безработные, так и те, кто работает по сокращенному или иному особому графику.

"Некоторые последствия пандемии для рынка труда начали ослабевать в июле, когда часть экономики вновь открылась, - заявил директор Департамента экономической статистики ONS Даррен Морган. - Тем не менее, с учетом того, что число штатных сотрудников снова сократилось в августе, а безработица и число сокращений резко возросли в июле, очевидно, что коронавирус все еще оказывает большое влияние на рынок труда".

Британские эксперты ожидают, что официальное число безработных резко вырастет ближе к концу года, когда государство перестанет платить зарплаты тем, кого работодатели были вынуждены отправить в принудительные отпуска. Несмотря на многочисленные меры государственной поддержки бизнеса, аналитики предсказывают, что вернуться на работу из вынужденных отпусков не сможет по меньшей мере 1 млн британцев, сообщает ТАСС.-0-