Уровень безработицы в Великобритании стал самым высоким за последние 5 лет

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным Управления национальной статистики Великобритании (ONS), безработица в стране выросла до 5,1%, что является самым высоким показателем за последние пять лет, сообщает ВВС.

В настоящее время в Великобритании оплачиваемую работу имеют на 726 тыс. человек меньше, чем до начала пандемии. Из них 425 тыс. моложе 25 лет. Именно на молодежь пало основное бремя безработицы в период пандемии, отмечают специалисты.

"Наше исследование показывает: безработица демонстрирует самый большой годовой рост после финансового кризиса", - сказал представитель ONS Джонатан Этоу.

Он также отметил, что полностью ситуация с безработицей пока неясна, поскольку множество людей все еще находится в принудительных отпусках с сохранением части заработной платы.

По прогнозу Банка Англии, безработица в стране продолжит расти, достигнув максимума в 7,8% в конце года.-0-