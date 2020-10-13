Уровень безработицы в Великобритании вырос до 4,5%

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень безработицы в Великобритании продолжает расти из-за последствий, вызванных ограничениями по борьбе с пандемией нового коронавируса. Как сообщает Reuters со ссылкой на данные Национальной статистической службы (ONS) Соединенного Королевства, этот показатель в период с июня по август увеличился с 4,1% до 4,5%.

Отмечается, что рост безработицы не удалось сдержать, несмотря на усилия британского правительства по защите рабочих мест.

При этом экономисты, опрошенные Reuters ранее, прогнозировали, что уровень безработицы в Великобритании возрастет лишь до 4,3%. По данным ONS, число занятых в Соединенном Королевстве сократилось на 153 тыс. с июня по август. При этом больше всего пострадали молодые работники, а также трудящиеся на условиях неполного рабочего времени и самозанятые граждане. Опрошенные Reuters эксперты прогнозировали увеличение числа безработных с июня по август лишь на 30 тыс. человек.

Всего в Великобритании незанятыми официально числятся 1,52 млн граждан - на 138 тыс. больше, чем тремя месяцами ранее. "С начала пандемии резко увеличилось число безработных и ищущих работу, однако сейчас граждане сообщают нам, что они не занимаются активно вопросом трудоустройства", - отметил представитель ONS Джонатан Атоу.

В данных ONS отмечается также рекордный рост количества вакансий за три месяца до сентября, хотя их общее количество осталось на 40% ниже, чем годом ранее.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что приоритетом его работы остается замедление роста потери рабочих мест. При этом он заменил разработанную Минфином схему субсидирования заработной платы, срок действия которой истекает в конце этого месяца, на более рачительную программу. Банк Англии в связи с сокращением поддержки правительства прогнозирует, что уровень безработицы в стране достигнет 7,5% к концу года.-0-