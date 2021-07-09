Уровень эффективности вакцины CoronaVac достиг 83,5% в третьей фазе испытаний

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые подвели промежуточные итоги третьей фазы клинических испытаний китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, которые проходили прошлой осенью и зимой в Турции. Они указали, что препарат предотвращает 83,5% заражений коронавирусом. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet, сообщает ТАСС.

"Наши клинические испытания стали очередным свидетельством безопасности и эффективности инактивированных вакцин. Одно из преимуществ CoronaVac заключается в том, что ее не нужно замораживать, что упрощает транспортировку и дистрибуцию. Это особенно важно, если учесть, что далеко не все страны имеют доступ к низкотемпературным системам хранения", - заявил профессор университета Хаджеттепе в Анкаре (Турция) Мурат Акова, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Вакцина CoronaVac, разработанная китайской фармацевтической компанией Sinovac, представляет собой ослабленную версию SARS-CoV-2, чьи частицы биологи из Китая научились производить в больших количествах. Она успешно прошла первые две фазы клинических испытаний весной и летом прошлого года, после этого вакцину начали применять на практике одновременно с проведением третьего этапа ее проверок.

Первые результаты этих проверок, проведенные в Бразилии, Чили и ЮАР, указывали, что вакцина обладает относительно высокой эффективностью, около 55-60%, но при этом она сильно уступала ее аденовирусным и РНК-конкурентам.

Профессор Акова и его коллеги получили новые свидетельства, что вакцина CoronaVac обладает значительно более высокой эффективностью, чем изначально предполагали ученые и обыватели. Они получили подобные сведения в рамках третьей фазы клинических испытаний, которые проводились на территории Турции в промежутке между сентябрем 2020 года и январем 2021 года.

В этом эксперименте принимали участие свыше 10 тыс. добровольцев в возрасте от 18 до 59 лет, две трети которых получили две инъекции CoronaVac, а остальные 33% - плацебо. За последующие четыре месяца наблюдений коронавирусом заразились девять реципиентов вакцины и 32 участника, получивших плацебо. Это свидетельствует, что эффективность вакцины составляет 83,5%.

Схожие результаты показало тестирование на антитела к SARS-CoV-2 - они были обнаружены у 89% реципиентов вакцины, тогда как среди контрольной группы антитела присутствовали лишь у 4,4% добровольцев. В дополнение к этому, ученые зафиксировали относительно малое число незначительных побочных эффектов, таких как усталость, головная боль или жжение в месте укола. Ни одного серьезного последствия турецкие медики не обнаружили, что подтвердило высокий уровень безопасности CoronaVac.

При этом ученые признают, что собранные ими данные не включают в себя информацию, насколько высока эффективность китайской вакцины от новых вариаций коронавируса, в том числе "Дельта-штамма". Как надеются исследователи, эти сведения будут получены в ближайшее время в ходе последующих наблюдений за здоровьем участников тестирования.-0-