Уровень кислорода в озерах мира стремительно снижается

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень кислорода в пресноводных озерах умеренного пояса быстро снижается, показало исследование Политехнического института Ренсселера (США). Этот процесс происходит более интенсивно, чем в океанах. Ученые связывают его с потеплением климата, сообщает "МИР 24" со ссылкой на Nature.

Авторы научной работы определили, что с 1980 года уровень кислорода в обследованных озерах снизился на 5,5% на поверхности и на 18,6% в глубоких водах.

"Вся сложная жизнь зависит от кислорода. Озера теряют кислород в 2,75-9,3 раза быстрее, чем океаны, и это снижение будет иметь последствия для всей экосистемы", - отметил профессор Кевин Роуз.

Ученые проанализировали данные, собранные с 1941 года с 400 озер по всему миру. Большинство водоемов располагалось в умеренной зоне, от 23 до 66 градусов северной и южной широты.

Озера покрывают всего 3% поверхности планеты, но они поддерживают огромное биоразнообразие видов. Эти водоемы являются "индикаторами" состояния всей природной среды в целом, поскольку на них сразу отражаются изменения в атмосфере и окружающем ландшафте.

Авторы установили, что потери кислорода из поверхностных вод связаны с простым физическим процессом: повышением температуры. Температура поверхностных вод повышалась на 0,38 градуса по Цельсию за десятилетие, а концентрация растворенного кислорода снижалась на 0,11 мл на литр за тот же период.

В некоторых озерах потепление, напротив, вызвало повышение уровня кислорода. Такие водоемы были сильно загрязнены сельскохозяйственными удобрениями, и в них бурно цвели микроводоросли. Они вырабатывали кислород, но также производили токсичные вещества.

Потеря кислорода в глубоких водах, вероятно, связана с температурной разницей между слоями. Поверхностные воды нагреваются, а глубокие остаются стабильно прохладными. Значительный перепад температур не позволяет этим слоям смешиваться, и нижние не могут получить запас кислорода с поверхности.

Помимо биоразнообразия, концентрация растворенного кислорода в водных экосистемах влияет на выбросы парниковых газов, биогеохимию питательных веществ и в конечном счете на здоровье человека, отметили ученые. Поэтому данной проблеме следует уделить повышенное внимание.-0-