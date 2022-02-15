Уровень моря на побережьях США может повыситься на 25-30 см к 2050 году

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из США прогнозируют повышение уровня моря вокруг США на 25-30 см к 2050 году даже в случае уменьшения выбросов углекислого газа в атмосферу. Об этом говорится в отчете, опубликованном во вторник на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration) США. Сообщает ТАСС.

За ближайшие 30 лет уровень моря вокруг территории США может вырасти настолько же сильно, как и за последние 100 лет.

Ученые также делают прогнозы, что за повышением уровня моря последует увеличение количества наводнений пятикратно.

Специалисты уточняют, что эти прогнозы предполагают принятие мер по уменьшению выбросов углекислого газа в атмосферу.-0-