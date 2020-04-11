Уровень преступности в мире снизился из-за коронавируса

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень преступности снижается по всему миру, поскольку COVID-19 вынуждает людей оставаться дома, сообщает Associated Press.

Агентство приводит в пример американский город Чикаго, в котором количество арестов, связанных с распространением наркотиков, за несколько недель после введения карантина сократилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, на фоне пандемии преступность в Чикаго снизилась на 10%, и такая тенденция прослеживается во всем мире. Многие города США и других стран мира отмечают резкое снижение преступности, которое наблюдается в связи с введением мер, направленных на замедление распространения коронавируса.

Отмечается, что даже в регионах с самым высоким показателем случаев насилия, за исключением зон боевых действий, в последнее время погибает меньше людей и совершается меньше грабежей. Так, по всей Латинской Америке уровень преступности снизился до показателя, невиданного десятилетиями.

Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов обеспокоены ростом незарегистрированного насилия в семье. Также никто не может предугадать, как изменится ситуация, когда введенные из-за коронавируса ограничения будут сняты.-0-