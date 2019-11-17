Уровень воды в Венеции пошел на спад

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень воды в Венеции 17 ноября после очередного наводнения пошел на спад. Об этом сообщило агентство
По его информации, уровень воды к 13:15 по местному времени достиг отметки в 150 см, потом начал снижаться. В 13:20 было зарегистрировано снижение до 148 см. Ранее метеорологи предупреждали, что значительного улучшения ситуации не стоит ждать до 19 ноября.
В Венеции сложилась критическая ситуация в связи с рекордным за последние полвека уровнем "высокой воды", который 13 ноября достиг почти 190 см. Это привело к подтоплению 80% города, включая центральную площадь Святого Марка.
После наводнения более 35% туристов отказались от поездок в Венецию. Правительство Италии объявило в городе режим чрезвычайного положения и выделило 20 млн евро на первоначальную ликвидацию последствий стихии.-0-