Ущерб бельгийской Валлонии от наводнения превышает 10 млрд евро

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ущерб Валлонского региона Бельгии от наводнения 14-16 июля превышает 10 млрд евро. Об этом сообщает телеканал RTL-TVI.

"Правительство Валлонии (южный франкоязычный регион Бельгии) оценило предварительный ущерб от наводнения. Он уже превышает 10 млрд евро", - отметил телеканал.

В начале недели правительство Валлонии объявило о создании экстренного плана поддержки восстановления в регионе объемом в 2 млрд евро. 800 млн евро для этого будет переведено из другого плана поддержки экономики Валлонии, который направлен на восстановление региона после пандемии коронавируса. Правительство региона также объявило, что рассчитывает на получение дополнительной помощи со стороны Евросоюза.

Как сообщает телеканал, в результате наводнения в Валлонии пострадали около 300 тыс. человек, или каждый 12-й валлонец.-0-