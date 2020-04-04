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04 апреля 2020, 10:09

Ущерб - огромный: российский бизнес оценил возможные потери от нерабочего апреля

Фото ТАСС
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4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для борьбы с распространением коронавируса в России нерабочие дни продлены до 30 апреля. РБК опросил представителей российского бизнеса - во сколько им обойдется почти месяц выходных, как они планируют выстраивать работу и в каком состоянии окажутся к их окончанию.

Так президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин считает, что меры поддержки малого и среднего бизнеса необходимо значительно расширить. "Ущерб - огромный. Предприятиям необходимы будут средства для выплаты зарплат сотрудникам - этот вопрос надо решать вместе с правительством. Возможно, нужно ввести прямое субсидирование предприятий для выплат зарплат сотрудникам. Сейчас для таких секторов экономики, как частное здравоохранение, торговля непродовольственными товарами, строительство, производство, некоммерческие организации, нет мер поддержки, кроме снижения ставки социальных взносов до 15%", - пояснил эксперт.

Сопредседатель "Деловой России" (общероссийская общественная организация, представляющая интересы частных несырьевых компаний - Прим. ред.) Антон Данилов-Данильян уверен, что нерабочий апрель на бизнесе отразится самым тяжелым образом, частники получат основной удар. "Нам не компенсируют, как во многих других странах, затраты на зарплаты сотрудникам. Многие предприниматели, кто закредитован, лишатся объектов недвижимости, которые были в залоге у банков. Это уже совершенно очевидно. Многие предприятия неизбежно обанкротятся, потому что в таких условиях проще обанкротиться, чем продолжать кому-то что-то платить и пытаться делать хорошую мину при плохой игре. Чем меньше компания, тем больше шансов, что она уйдет с рынка", - Антон Данилов-Данильян категоричен в оценках.

По его прогнозу, если апрель будет нерабочим, то 20% частных предприятий могут не открыться. Если карантин продлится дольше, то возможно и все 40%.

Проблемы бизнеса в свою очередь неминуемо отразятся на банках, которые кредитуют предпринимателей. Причем опять же под основным ударом негосударственные финучреждения. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян сообщил, что "начинают возникать проблемы с обслуживанием имеющихся кредитов и обслуживанием вкладов. Важно, чтобы Банк России не делал преференции крупнейшим банкам с госучастием, чтобы это были меры по поддержке всей системы".

Напомним, что российский Институт проблем естественных монополий оценил спад промышленного производства в России в марте в 1,2%. Наиболее показательными, для оценки влияния коронавируса на экономику, по мнению аналитиков института, станут апрель и май.-0-

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