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Ущерб от пандемии для экономики США может превысить $16 трлн

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13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская экономика с учетом долгосрочных последствий потеряет более чем $16 трлн из-за пандемии. Такие оценки приводятся в статье бывшего министра финансов США Лоуренса Саммерса и экономиста Гарвардского университета Дэвида Катлера, опубликованной в периодическом издании Американской медицинской ассоциации, сообщает ТАСС.

Как констатируют эксперты, в своих расчетах они учитывают потери производительности в США "в течение последующего десятилетия", а также экономический ущерб, который был нанесен из-за заболевания и смерти американцев. "Общий показатель оценивается более чем в $16 трлн, это примерно 90% от годового ВВП США. Для семьи из четырех человек потери будут оцениваться почти в $200 тыс. Примерно половина от этой суммы - потерянные из-за вызванной COVID-19 рецессии доходы", - пишут Саммерс и Катлер.

Они отмечают, что в своих расчетах исходили из "оптимистического предположения", согласно которому распространение вируса в США удастся "значительно сдержать к осени 2021 года".

По мнению экономистов, пандемия "является самой серьезной угрозой процветанию и благополучию США со времен Великой депрессии". Как полагают Саммерс и Катлер, экономический ущерб от распространения вируса будет более серьезным, чем от "обычных рецессий и войны в Ираке". По словам экспертов, экономические убытки от пандемии в США можно сравнить с теми, которые в перспективе причинит изменение климата.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США всего зафиксировано более 7,79 млн случаев заражения новым коронавирусом, от осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 215 тыс. человек. По двум этим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.-0-

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