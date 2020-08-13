Ущерб от взрыва в порту Бейрута превышает $15 млрд

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ущерб, связанный с произошедшим 4 августа в порту Бейрута мощным взрывом, по предварительным оценкам, превышает $15 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Ливана Мишеля Ауна.

Мишель Аун провел телефонные переговоры с королем Испании Филиппом VI. Испанский монарх выразил соболезнования и солидарность с народом Ливана, а также готовность оказать необходимую помощь.

По данным страховых компаний, убытки от взрыва в порту Бейрута оцениваются предварительно в $3 млрд. Губернатор столицы Ливана заявлял, что для реконструкции города понадобятся $12-15 млрд. Управление внутренней безопасности Ливана сообщает о 4 тыс. частично или полностью разрушенных в результате взрыва зданий.-0-