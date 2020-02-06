Ущерб от землетрясения в Албании оценили более, чем в миллиард долларов

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильное землетрясение в ноябре 2019 года нанесло Албании ущерб в размере $1,1 млрд. Об этом пишет AP .

На потребности реконструкции требуется 1,2 млрд долларов.

Землетрясение повредило около 83 тыс. зданий, разрушило полностью более 11 тыс, нарушило жизнь около 200 тыс. албанцев в городах Дуррес, Леже и в Тиране.

Правительство уже выделило на преодоление последствий 200 млн долларов, ЕС направил Албании 13 млн евро в виде грантов, и гражданские организации также вносят свой вклад.

Албанское правительство обязалось завершить реконструкцию всех домов в сельских районах в этом году, а в отдельных городских районах в 2021 году. Общий процесс восстановления после землетрясения продлится пять лет.

Доклад по оценке ущерба от землетрясения, представленный 5 февраля, был подготовлен ​​60 албанскими и международными экспертами ЕС, Всемирного банка и Организации Объединенных Наций. Отчет будет ключевым для международной конференции доноров, которую Европейская комиссия 17 февраля проведет в Брюсселе.-0-