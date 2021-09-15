Ущерб США от природных катаклизмов в этом году превысит $100 млрд

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ущерб от природных катаклизмов и стихийных бедствий в США в этом году превысит рекордные $100 млрд. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена, выступавшего в штате Колорадо.

"Природные катаклизмы стоили Америке в прошлом году $99 млрд. В этом году будет побит рекорд, это будет свыше $100 млрд", - сказал он, выступая в штате Колорадо с речью, посвященной предложенной им программе модернизации американской инфраструктуры и другим усилиям администрации, призванным помимо прочего противодействовать изменению климата, а также повышать готовность к подобным ударам стихии в будущем. Стенограмму выступления президента привела пресс-служба Белого дома.

"Вчера я своими глазами увидел разрушительные последствия лесного пожара "Калдор" в Калифорнии. За последние две недели я также побывал в Луизиане, Нью-Йорке и Нью-Джерси, чтобы посмотреть на ущерб от урагана "Ида". Природные катаклизмы, которые мы наблюдаем, будут происходить еще чаще и будут еще больше свирепствовать. С начала года по всей стране было 44 тыс. лесных пожаров, в результате которых выгорело 5,6 млн акров (более 2,2 млн га). Это нанесло ущерб на миллиарды долларов и привело к эвакуации десятков тысяч человек", - продолжил Байден.

По словам президента, причиной этого стало изменение климата. "Что вызывает изменение климата? Деятельность человека. Мы должны инвестировать в то, чтобы быть более устойчивыми к последствиям изменения климата. Также нам необходимо делать инвестиции, которые замедлят наш вклад в изменение климата сегодня, а не завтра", - добавил он.

Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на штат Луизиана 29 августа, тогда более миллиона потребителей лишились электроснабжения. Отголоски "Иды" привели к проливным дождям и наводнениям в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания. На прошлой неделе телекомпания CBS со ссылкой на местные власти сообщала, что жертвами последствий урагана "Ида" на северо-востоке США стали не менее 82 человек. Пожар "Калдор" вспыхнул в Калифорнии еще в середине августа. По сведениям агентства "Рейтер", к настоящему моменту огнем разрушено свыше тысячи построек.-0-