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27 февраля 2021, 14:44

Ушел из жизни чемпион СССР по хоккею Александр Баринев

Александр Баринев. Фото spartak.ru
Александр Баринев. Фото spartak.ru

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион СССР по хоккею в составе московского "Спартака" нападающий Александр Баринев скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

"Сегодня пришла печальная новость: ушел из жизни замечательный в прошлом нападающий "Спартака", чемпион страны 1976 года в составе красно-белых Александр Баринев. Он играл за "Спартак" с 1975 по 1980 год, после окончания карьеры работал в тренерском штабе основной и молодежной команд и в школе олимпийского резерва. Александру Бариневу было 68 лет. Мы будем помнить...", - говорится в сообщении.

Александр Баринев является воспитанником ЦСКА, выступал за калининский СКА МВО, воскресенский "Химик", саратовский "Кристалл" и австрийский "Фельдкирх". В чемпионатах СССР провел 166 матчей, где забил 46 голов.

Когда завершил карьеру игрока, работал в качестве тренера в "Фельдкирхе", немецких "Ратингене" и "Бад-Тельце", подольском "Витязе", основной и молодежной командах "Спартака".-0-

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