Ушел из жизни голливудский актер Питер Фонда

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский актер и режиссер Питер Фонда умер в возрасте 79 лет, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на его родственников.

Голливудский актер скончался 16 августа в кругу семьи в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала острая респираторная недостаточность, вызванная раком легких.

Питер Фонда - представитель известной в Голливуде семьи. Он - сын актера Генри Фонда, младший брат актрисы Джейн Фонда и отец актрисы Бриджит Фонда. Был известным актером, режиссером, продюсером и сценаристом. Сыграл более чем в ста фильмах. Наибольшую известность в 1969 году ему принесла роль Уaйатта в фильме "Беспечный ездок" режиссера Денниса Хоппера. В 1997 году, сыграв Фрэнка в картине "Золото Ули" режиссера Виктора Нуньеса, Фонда был удостоен премии "Золотой глобус" в номинации "За лучшую мужскую роль в драматическом фильме".-0-