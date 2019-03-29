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Ушла из жизни режиссер Аньес Варда

В мире 29.03.2019 | 15:06
Аньес Варда. Фото AFP
Аньес Варда. Фото AFP

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский кинорежиссер новой волны Аньес Варда скончалась после продолжительной болезни в возрасте 90 лет. Об этом сообщает французский телеканал BFM.

Аньес Варда - режиссер более 40 фильмов, среди них такие известные киноленты, как "Клео от 5 до 7", "Лица, деревни", "Без крыши, вне закона"; сценарист культового фильма "Последнее танго в Париже" и многих других. Режиссерский дебют Аньес Варда состоялся в 1955 году, своим первым фильмом "Пуэнт-Курт" она предвосхитила возникновение французской "новой волны" в кинематографе.

Аньес Варда - обладательница множества престижных кинопремий: она неоднократно становилась лауреатом Берлинского кинофестиваля и национальной кинопремии Франции "Сезар", в 2015 году удостоена Почетной пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, а в 2018-м ее наградили премией "Оскар" за вклад в развитие мирового кинематографа.

В 2018 году на ХХV Минском международном кинофестивале "Лістапад" актриса Валери Мересс представила драму Аньес Варда "Одна поет, другая нет", показ состоялся в рамках секции "Гении кино: Аньес Варда". В феврале этого года Аньес Варда представила на Берлинском кинофестивале свой последний документальный фильм "Варда от Аньес". На премьере ленты она поделилась с публикой, что "замедляется и готовится попрощаться".-0-

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Теги
кино, смерть известных людей, Франция
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