Установлена личность стрелявшего в Галле возле синагоги

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрельбу в немецком городе Галле, в результате которой были убиты два человека, открыл 27-летний немец, сообщает
Подозреваемый задержан. Следствие располагает видеозаписью, которую нападавший делал камерой, установленной у себя на шлеме. Снятое позволяет сделать вывод об антисемитских и правоэкстремистских мотивах стрельбы. Ранее мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Стрельба произошла 9 октября возле здания синагоги, где в тот момент по случаю важнейшего иудейского праздника Йом-Кипур находились около 70-80 человек. Мужчина в шлеме и в одежде, которая напоминает военное обмундирование, пытался проникнуть в синагогу. Однако дверь была заперта, и он не смог прорваться внутрь.
После этого преступник застрелил на улице прохожую, а затем мужчину, находившегося в закусочной неподалеку, и скрылся на автомобиле.
Спустя некоторое время появились сообщения о стрельбе в городе Ландсберг недалеко от Галле. По данным полиции, там преступник угнал автомобиль, ранив мужчину. После подозреваемый был задержан. Ведется расследование.
Первоначально полиция говорила о нескольких нападавших, теперь следствие склоняется к тому, что преступник действовал в одиночку.-0-