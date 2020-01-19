Установлена причина возгорания в ТЦ Владивостока в сентябре 2019 года

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Короткое замыкание электропроводки стало причиной крупного пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке в сентябре 2019 года, сообщает ТАСС.

Пожар в ТЦ "Максим" повредил значительную часть торговых площадей, которые пострадали от огня и воды при тушении возгорания.

"Установлено, что причиной возникновения пожара стало короткое замыкание электропроводки в помещении склада одного из кафе. Это помещение вопреки закону не было оборудовано автоматической установкой пожаротушения", - сообщается на сайте управления Генпрокуратуры.

Пожар начался 19 сентября в 6 утра по местному времени и охватил около 1,5 тыс. кв.м. ТЦ "Максим" - обособленно стоящее пятиэтажное здание с пристройкой, жилых домов и социальных объектов рядом нет. В торговом центре расположен крупный магазин бытовой техники, а также небольшие магазины одежды, обуви, ювелирные салоны, магазины для детей. На момент пожара ТЦ был закрыт.-0-