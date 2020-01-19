ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 19 января 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
11:22 Новым главой МИД КНДР назначен Ли Сон Гвон В мире
10:59 При пожаре на Осиповичском заводе транспортного машиностроения эвакуировали 25 человек Происшествия
10:49 Установлена причина возгорания в ТЦ Владивостока в сентябре 2019 года В мире
10:39 Еще 17 случаев заражения пневмонией нового типа зарегистрировали в Китае В мире
10:12 Крещенские купания в минус. Замораживающие фото Общество
10:01 Белорусские борцы завоевали четыре медали на турнире в Риме Спорт
09:47 Мужчина умер от полученных при пожаре ожогов в Смолевичском районе Происшествия
09:40 Минск в 16-й раз принимает футбольный Кубок развития Спорт
09:29 Депутаты готовят ратификацию протокола об увеличении для Беларуси норматива по ввозным таможенным пошлинам в ЕАЭС Экономика
09:17 В Минске легковушка влетела в столб - пострадала пассажирка Происшествия
09:06 Лукашенко: подготовка и мастерство белорусских спасателей известны во всем мире Президент
09:02 Православные верующие празднуют Крещение Господне Общество
00:45 ФОТОФАКТ: Концерт "Песня года Беларуси" прошел в Минске Культура
18.01.20
18.01.20 23:58 Amazon разрешит покупателям расплачиваться ладонями вместо карт Технологии
18.01.20 23:35 Землетрясение зафиксировано в Индонезии В мире
18.01.20 22:59 В списке богатейших людей мира сменился лидер Калейдоскоп
18.01.20 22:37 Принц Гарри и Меган Маркл больше не будут использовать свои титулы Калейдоскоп
18.01.20 21:25 ФОТОФАКТ: Православные верующие празднуют Святое Богоявление Регионы
18.01.20 20:49 В Минске столкнулись "Газель" и "Фольксваген" Происшествия
18.01.20 20:27 ФОТОФАКТ: Международный турнир по баскетболу 3х3 проходит в Минске Спорт
18.01.20 19:50 Белорусские гандболисты победили чехов на чемпионате Европы Спорт
18.01.20 19:35 Белорусская горнолыжница Мария Шканова заняла 23-е место на этапе Кубка Европы в Австрии Спорт
18.01.20 19:09 Два человека погибли в результате атаки террориста-смертника в Сомали В мире
18.01.20 19:08 Хоккеисты "Немана" по буллитам выиграли на выезде у "Шахтера" в матче чемпионата Беларуси Спорт
18.01.20 18:35 Танцевальные пары из 20 стран мира принимают участие в "Витебской снежинке" Регионы
18.01.20 18:15 Турист из Беларуси умер на курорте в Египте Происшествия
18.01.20 18:04 На полигоне МЧС ввели в строй две тренировочные площадки Общество
18.01.20 18:01 Иран передаст Украине черные ящики сбитого под Тегераном самолета В мире
18.01.20 17:55 Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Рупольдинге, норвежцы - 2-е, белорусы - 6-е Спорт
18.01.20 17:53 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Локомотиву-Кубани" в Единой лиге ВТБ Спорт
Все новости
Все новости
В мире
19 января 2020, 10:49

Установлена причина возгорания в ТЦ Владивостока в сентябре 2019 года

Фото ТАСС
Фото ТАСС

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Короткое замыкание электропроводки стало причиной крупного пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке в сентябре 2019 года, сообщает ТАСС.

Пожар в ТЦ "Максим" повредил значительную часть торговых площадей, которые пострадали от огня и воды при тушении возгорания.

"Установлено, что причиной возникновения пожара стало короткое замыкание электропроводки в помещении склада одного из кафе. Это помещение вопреки закону не было оборудовано автоматической установкой пожаротушения", - сообщается на сайте управления Генпрокуратуры.

Пожар начался 19 сентября в 6 утра по местному времени и охватил около 1,5 тыс. кв.м. ТЦ "Максим" - обособленно стоящее пятиэтажное здание с пристройкой, жилых домов и социальных объектов рядом нет. В торговом центре расположен крупный магазин бытовой техники, а также небольшие магазины одежды, обуви, ювелирные салоны, магазины для детей. На момент пожара ТЦ был закрыт.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
пожар регионы России
Новости рубрики В мире
Новым главой МИД КНДР назначен Ли Сон Гвон
Фото AP Еще 17 случаев заражения пневмонией нового типа зарегистрировали в Китае
Фото Flickr Землетрясение зафиксировано в Индонезии
Фото Associated Press Два человека погибли в результате атаки террориста-смертника в Сомали
Фото Reuters Иран передаст Украине черные ящики сбитого под Тегераном самолета
Фото CTV В Канаде более 20 тыс. домов остались без электричества из-за снегопада
Главное
Александр Лукашенко награждает следователя по особо важным делам управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности главного следственного управления Следственного комитета Дмитрия Васюковича "Ваши результаты вызывают гордость за народ" - Лукашенко вручил награды представителям различных сфер
В Беларуси изменили подходы к предоставлению досрочной пенсии
Депутаты готовят ратификацию протокола об увеличении для Беларуси норматива по ввозным таможенным пошлинам в ЕАЭС
Православные верующие празднуют Крещение Господне
Топ-новости
Белорусские борцы завоевали четыре медали на турнире в Риме
ФОТОФАКТ: Концерт "Песня года Беларуси" прошел в Минске
Крещенские купания в минус. Замораживающие фото
На национальный отбор "Евровидения-2020" подано 95 заявок
РЕПОРТАЖ: Карабины идут на экспорт: как в Беларуси производят стрелковое оружие
БПЦ: окунание в прорубь на Крещение имеет весьма косвенное отношение к духовной жизни
Топливо на АЗС в Беларуси с 19 января дорожает на 1 копейку
Белорусские гандболисты победили чехов на чемпионате Европы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Благотворительная акция "Дорога домой!" прошла в Минске
В Гомеле саперы обезвредили две авиабомбы
Зеленский не принял отставку премьер-министра
Турист из Беларуси умер на курорте в Египте
"Алеся" начала проходку тоннеля между станциями метро "Аэродромная" и "Слуцкий Гостинец"
I Европейский велофестиваль намерены провести в Минске в 2021 году
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Афиша выходного дня
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.