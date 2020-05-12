Устойчивое развитие сегодня еще важнее, чем до пандемии - ООН

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень бедности вырос впервые с 1998 года, заболеваемость малярией достигла показателей двадцатилетней давности, а насилие против женщин приобрело масштабы эпидемии. Участники виртуальной встречи Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС), посвященной борьбе с COVID-19, заявили, что выполнение Целей устойчивого развития приобрело сегодня еще большую важность, чем раньше, сообщает Центр новостей ООН.

"Наша приверженность Целям осталась прежней, но принимаемые меры должны носить еще более срочный характер", - заявила председатель ЭКОСОС Мона Джуул. Она подчеркнула, что в первую очередь необходимо справиться с инфекцией, в том числе разработав вакцину. Однако, по ее словам, социально-экономические последствия пандемии требуют внимания уже сейчас.

Вирус поражает и бедных, и богатых, при этом он выявляет царящее в обществах неравенство, с которым необходимо бороться, отметила председатель ЭКОСОС. Пандемия продемонстрировала важность многостороннего сотрудничества и глобальной солидарности. "Сейчас пришло время выполнить наше обязательство не оставлять никого без внимания", - отметила она.

В своем выступлении первый заместитель генсека ООН Амина Мохаммед заявила, что жизнь многих людей в мире сейчас зависит от того, насколько успешно ООН поддержит правительства, которые пытаются справиться с беспрецедентным кризисом. Она назвала Цели устойчивого развития компасом, по которому следует ориентироваться при восстановлении экономики, отметив важность Парижского соглашения по климату и Аддис-Абебской программы действий по финансированию развития. По словам Амины Мохаммед, важно позаботиться о тех, кто пострадал в результате пандемии, а также принять меры для восстановления хозяйства с учетом экологических аспектов и добиваться более устойчивой экономики. При этом она отметила, что Фонд по реагированию на COVID-19 и восстановлению после кризиса пополняется недостаточно быстро. "Мы запроcили миллиарды, а получаем миллионы", - подчеркнула Амина Мохаммед.

Заместитель генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньминь напомнил, что пандемия создала в государствах массу проблем, в том числе в финансовой сфере, системе здравоохранения, а также в области прав человека, обеспечения продовольствием и устойчивого развития. Он призвал извлечь уроки из кризиса и принять меры по борьбе с неравенством.

О необходимости проявить глобальную солидарность и поддержать представителей самых уязвимых слоев населения планеты заявили также глава Международной организации труда Гай Райдер, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет и гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Цюй Дунъюй.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире возросло до 4,17 млн, с момента вспышки скончались 285 тыс. человек, выздоровели 1,45 млн.-0-