Устрицы поставили под угрозу олимпийскую регату в Токио

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Место проведения олимпийской регаты по гребле в Токийском заливе было готово к стартам задолго до Игр в Токио. Однако все карты организаторов спутали нежелательные гости: местные воды облюбовали устрицы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию BBC.

Моллюски прикреплялись к специальным буйкам, обозначавшим водные дорожки, и те стали тонуть. Часть оборудования, необходимого для состязаний, ремонтировали на берегу, а часть водолазы очистили прямо на месте. Общие затраты на устранение последствий неожиданного бедствия составили примерно $1,28 млн. Всего выловили 14 т устриц.

Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. За четыре дня до начала Олимпиады ситуация с распространением коронавируса остается непростой. С 12 июля в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.-0-