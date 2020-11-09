Устроившего стрельбу под Воронежем срочника задержали

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция задержала солдата-срочника Антона Макарова, который устроил стрельбу на военном аэродроме Балтимор под Воронежем (РФ), в результате чего погибли трое военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) РФ.

"Военнослужащий, завладевшим оружием в результате нападения на должностных лиц наряда по части в Воронежской области, задержан правоохранительными органами. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия", - сказали в округе.

Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что солдат-срочник Антон Макаров, который устроил стрельбу, угнал автомобиль. Его задержали по дороге к семье в Орловскую область. В ГУ МВД РФ по Воронежской области уточнили, что он был задержан в селе Землянск Семилукского района Воронежской области.

Ранее сообщалось, что около 5.00 по местному времени 9 ноября военнослужащий из состава суточного наряда по парку напал на прибывших для проверки должностных лиц наряда по части, завладел оружием офицера и скрылся. Погибли трое военнослужащих. Возбуждено уголовное дело. В качестве основной версии нападения рассматривается нервный срыв.-0-

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