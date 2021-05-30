Устроившего стрельбу в Екатеринбурге задержали

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге задержан. Возбуждено уголовное дело. Сообщает ТАСС.

"В Екатеринбурге задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 317 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов")", - сообщили в СК.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых уточнил ТАСС, что операция завершена.

При задержании мужчины использовались светошумовые гранаты. Стрелявший оказал сопротивление, активно стреляя в бойцов СОБР.

Бойцы не производили выстрелов, и задержанный не получил никаких ранений или травм.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник полиции устроил стрельбу из окна жилого дома по автомобилям и прохожим. В результате происшествия ранения получили сотрудник Росгвардии, приехавший на ЧП, а также ребенок.-0-