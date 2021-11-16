Устроившего стрельбу в казанской школе Галявиева признали вменяемым

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Напавший на школу в Казани Ильназ Галявиев прошел экспертизу в психиатрической больнице Санкт-Петербурга. Специалисты сделали вывод, что обвиняемый вменяем и может быть привлечен к уголовной ответственности, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Telegram-канал "112".

Отмечается, что первую экспертизу Галявиеву в июле провел научный центр имени Сербского. Она показала, что в момент совершения массового убийства Галявиев был невменяем, однако вторая психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, показала обратное.

6 августа Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) также сообщила, что мотивом нападения Галявиева на гимназию стала ненависть. Тогда же сообщалось, что он находится в психиатрическом отделении московского СИЗО "Бутырка".

Нападение на гимназию в столице Татарстана было совершено 11 мая. Бывший выпускник образовательного учреждения Ильназ Галявиев открыл огонь в здании, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

Жертвами нападения стали семеро детей и двое взрослых. Всего в результате атаки пострадали 23 человека, 20 из них - несовершеннолетние.

Свою вину Галявиев признал. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что на молодого человека было официально зарегистрировано оружие.

8 июля был арестован гендиректор ООО "Ваша безопасность" Сергей Иванов. Он стал фигурантом уголовного дела из-за того, что в день атаки на школу в учебном заведении не сработал магнитный замок на двери и вооруженный подросток смог проникнуть в здание.-0-