Устроившего стрельбу в Киеве мужчину задержали

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчину, который сегодня устроил стрельбу в Киеве, задержали, сообщает РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что нападавший застрелился. По уточненным данным, мужчина жив. На него открыто уголовное дело за покушение на жизнь правоохранителя.

По предварительным данным, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов по конфликту в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец квартиры выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских. В результате конфликта пострадали сотрудник полиции и гражданский. Сам стрелок заперся в квартире.

"Проводились переговоры, он не открывал, хотя полицейские его неоднократно предупреждали… Угрожал открыть огонь и в самом конце угрожал, и был слышен запах бензина, поджечь. Учитывая все эти обстоятельства, было принято решение о начале штурма… Наши сотрудники зашли и задержали его", - сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

По его словам, в квартире также находилась женщина, ее статус уточняется, но она не была заложником. Самого мужчину уже доставили в районное управление полиции, ему предоставлена медицинская помощь.

По предварительным данным, злоумышленник стрелял из незарегистрированного ружья.

"Работает следственно-оперативная группа. Открыто уголовное дело - покушение на жизнь работника правоохранительного органа", - добавил начальник киевской полиции.-0-