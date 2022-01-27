Устроивший стрельбу в Днепре нацгвардеец задержан

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский нацгвардеец, расстрелявший людей в Днепре, задержан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Украины Дениса Монастырского.

"Только что Артем Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области", - сообщил Монастырский. По его словам, военный понесет самую строгую ответственность.

Ранее сообщалось, что в Днепре на территории машиностроительного завода "Южмаш" служащий нацгвардии Украины расстрелял караул военнослужащих, после чего скрылся. В результате стрельбы пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Правоохранители открыли уголовное производство. Произошедшее квалифицировано как умышленное убийство.-0-

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