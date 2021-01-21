Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат получил 24,5 года колонии строгого режима

Рамиль Шамсутдинов. Фото ТАСС

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае и убил восемь человек, сообщает ТАСС. "Признать Шамсутдинова Рамиля Салимчановича виновным в совершении преступлений. Путем частичного сложения назначить окончательное наказание на срок 24 года 6 месяцев без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал судья. В срок отбывания наказания срочнику будет зачтено время под стражей с октября 2019 года. Также судья обязал Шамсутдинова выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию морального вреда на общую сумму 9,8 млн российских рублей. 25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу из-за нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!