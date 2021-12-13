Устроивший взрыв на территории монастыря в Серпухове умер от потери крови

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек, привевший в действие самодельное взрывное устройство (СВУ) на территории Серпуховского женского монастыря, умер от потери крови. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, молодой человек, взорвавший СВУ, умер. В результате происшествия он потерял много крови", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что юноша мог иметь при себе еще взрывчатку, его будут обследовать саперы. "У устроившего взрыв в гимназии при монастыре может быть с собой еще взрывчатка. Сейчас он лежит при входе, его будут обследовать саперы", - рассказал источник.

По информации ТАСС, бывший гимназист планировал нападение во время утренней молитвы, но самодельное взрывное устройство сработало на входе. Как отметил источник, бывший воспитанник гимназии Владислав Струженков, которого подозревают в том, что он устроил взрыв, увлекался компьютерными играми, в том числе шутерами.

Утром 13 декабря на территорию Серпуховского женского монастыря зашел бывший воспитанник гимназии, расположенной на территории монастыря, с самодельным взрывным устройством и привел его в действие. В результате происшествия пострадали восемь человек, из них семеро детей. Причиной, по предварительным данным, стал конфликт бывшего гимназиста с воспитанниками и учителями заведения.

Следственный комитет по факту преступления возбудил уголовное дело.-0-