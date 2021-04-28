Утечка газа произошла на химическом предприятии в Китае

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утечка хлорного газа произошла сегодня утром на одном из химических предприятий в городе Чанчжоу в восточной провинции Цзянсу в Китае. Среди местных жителей есть пострадавшие, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный ресурс PanPay.

Утром в полицию от населения начали поступать жалобы на едкий запах в воздухе. В результате проведенной соответствующими службами проверки установлено, что утечка газа произошла из-за непреднамеренного повреждения коммуникаций во время работ по сносу строения на старой заброшенной части территории одного из химических предприятий.

Сообщается, что источник утечки установлен. На месте работают специальные службы, занимающиеся устранением последствий ЧП.-0-