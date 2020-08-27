Утечка хлора произошла на химическом заводе в Луизиане

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утечка хлора произошла на химическом заводе на юго-западе американского штата Луизиана после того, как на побережье Мексиканского залива обрушился ураган "Лаура", сообщает ТАСС со ссылкой местный телеканал KPLC.

Сейчас сотрудники профильных служб штата совместно с руководителями завода пытаются локализовать утечку.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс написал в Twitter, что людям, находящимся рядом с местом происшествия, необходимо оставаться в своем месте пребывания, закрыть окна и двери, а также выключить кондиционеры. Он добавил, что людям не стоит выходить на улицу и следует ждать дополнительных указаний от местных властей.

На данный момент известно о трех погибших из-за урагана "Лаура", который обрушился на штаты Техас и Луизиана в США. По данным телекомпании CNN, в округе Акадия Пэриш дерево упало на дом, в результате чего погиб 60-летний мужчина. Еще один человек погиб в округе Джексон Пэриш при аналогичных обстоятельствах. Ранее телеканал NBC информировал о гибели 14-летней девочки в округе Вернон Пэриш.

Ураган четвертой категории "Лаура" обрушился на побережье США в четверг утром, после чего начал ослабевать. В настоящее время "Лаура" является ураганом первой категории. Максимальная скорость ветра в его пределах составляет 33,3 м/с, он движется в северном направлении со скоростью 7,2 м/c.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм считается ураганом.-0-