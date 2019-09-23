Утечка нефти из трубопровода "Дружба" произошла в Польше

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утечка нефти из польского участка трубопровода "Дружба" произошла в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт оператора участка польской компании PERN (ПЕРН).

Как проинформировала пресс-служба компании, произошла нелегальная врезка. "PERN быстро ее локализовал и ликвидировал источник утечки", - указано в сообщении. Инцидент расследуют правоохранительные органы, добавили в компании, подчеркнув, что передача нефти на всех трех нитках сейчас осуществляется в нормальном режиме.

По словам представителя пожарной охраны в Воломине Даниэля Квятковского, сообщение о распространении запаха газа пожарные получили днем в воскресенье. "После приезда на место оказалось, что произошла утечка нефти из нефтепровода", - цитирует его Польское агентство печати.

PERN не сообщает объемы утечки. По данным польской радиостанции RMF FM, площадь разлива нефти составила 30 кв.м.

Ежегодно компания PERN, которая осуществляет функции оператора польского участка трубопровода, перекачивает в национальную систему около 50 млн т нефти из России, управляя сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км, а также располагает хранилищами объемом 3,5 млн куб.м и нефтяным портом в Гданьске мощностью 40 млн т нефти в год. PERN осуществляет поставки на два НПЗ в Польше - в Плоцке ("Орлен") и Гданьске ("Лотос"), а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.-0-