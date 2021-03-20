Утечка топлива из нефтепровода произошла в Саратовской области

Фото МЧС России/ТАСС
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Саратовской области сегодня произошла утечка топлива из нефтепровода, сообщает ТАСС.
По данным регионального управления МЧС, площадь разлива составляет около 700 кв.м. Утечка произошла на участке нефтепровода Самара - Лесичанск филиала АО "Транснефть - Приволга" в Пугачевском районе Саратовской области.
Спасатели информируют, что угрозы населенным пунктам, а также водоемам нет. На месте аварии ведутся работы по сбору и утилизации нефтепродуктов.-0-