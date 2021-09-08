Утечку бытового газа назвали основной версией взрыва в Ногинске

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 8 сентября 2021
Минск Ясно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:16 Легкий и стильный – HONOR MagicBook X15 уже в МТС Технологии
16:11 В Израиле у 8 тыс. вакцинированных Pfizer за полгода титр антител упал в 10 раз В мире
16:05 Турчин: лесхозы Минской области начали ориентироваться на безотходное производство Регионы
16:04 Мингорисполком и облисполкомы проведут 11 сентября прямые телефонные линии Общество
16:02 Рыженков 9 сентября проведет прием граждан в Поставах Регионы
15:56 Авдонин: оппоненты белорусского государства применяют стратегию "эрозии государства" Общество
15:49 Утечку бытового газа назвали основной версией взрыва в Ногинске В мире
15:47 В Лепельском районе в ДТП погиб велосипедист Происшествия
15:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1760 пациентов с COVID-19, выписаны 1486 Общество
15:44 Беларусь на Всемирных школьных играх представят 26 юных спортсменов Общество
15:42 Росздравнадзор: среди заболевших COVID-19 россиян полностью привиты были не более 2% В мире
15:36 В Минске мужчина на электросамокате попал под машину Происшествия
15:33 Конференция инициативы Евразийской инфраструктуры пространственных данных пройдет в Минске Регионы
15:33 Белорусский союз женщин 7-14 октября проведет Неделю матери Общество
15:30 Шпаковский назвал 3 нерешенных вопроса конституционной реформы Общество
15:30 В Польше преступная группа помогала мигрантам попадать на территорию ЕС В мире
15:24 Маршрутка съехала в кювет и перевернулась в Ивановском районе Происшествия
15:21 Гигин: события августа прошлого года мобилизировали общество Общество
15:19 Житель Новолукомля по возвращении из-за рубежа был задержан за оскорбление Президента в Telegram-чате Происшествия
14:54 Филателистическую выставку к юбилею мемориала презентовали в Брестской крепости Культура
14:48 Дзермант: все регионы разные, но у белорусов есть скрепы, которые делают нас едиными Общество
14:45 В Марселе в ночных перестрелках два человека убиты и два ранены В мире
14:40 По решению Президента в парламент поступит законопроект о приостановлении соглашения с ЕС о реадмиссии Президент
14:40 Цена на газ в Европе достигла максимума В мире
14:29 Федерация хоккея прокомментировала решение ИИХФ относительно Баскова Спорт
14:27 Встреча городов-побратимов Беларуси и России 7-8 октября состоится в Жодино Регионы
14:17 ФОТОФАКТ: Презентация памятной монеты в честь 100-летия БГУ Общество
14:15 Петришенко: порядка 90 музеев по стране полностью оборудованы элементами безбарьерной среды Общество
14:11 Интервал движения поездов на двух линиях Минского метрополитена изменится 11 сентября Регионы
13:59 Белорусы первенствовали в медальном зачете молодежного ЧМ по шашкам-64 в Болгарии Спорт
Все новости
Все новости
В мире
08 сентября 2021, 15:49

Утечку бытового газа назвали основной версией взрыва в Ногинске

Фото riafan.ru
Фото riafan.ru

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основной версией взрыва в жилом доме в подмосковном Ногинске является утечка бытового газа. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, сообщает ТАСС.

"Пока основная версия - бытовой газ", - сказал вице-губернатор.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли два человека, спасатели извлекли их тела из-под завалов. Пострадали 15 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Более 170 человек были эвакуированы из-за угрозы обрушения соседних домов.

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме на ул.28 Июня в Ногинске сегодня утром в квартире на третьем этаже. В результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этаж. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
взрывы Россия
Новости рубрики В мире
Фото из архива В Израиле у 8 тыс. вакцинированных Pfizer за полгода титр антител упал в 10 раз
Фото из архива Росздравнадзор: среди заболевших COVID-19 россиян полностью привиты были не более 2%
Фото rmf24.pl В Польше преступная группа помогала мигрантам попадать на территорию ЕС
Фото ouest-france.fr В Марселе в ночных перестрелках два человека убиты и два ранены
Фото из архива Цена на газ в Европе достигла максимума
Фото riafan.ru В Ногинске экстренно эвакуируют жильцов ближайших к месту взрыва домов
Главное
Во время встречи Спецслужбы Беларуси и Казахстана расширяют сотрудничество. Лукашенко встретился с главой КНБ Казахстана
Лукашенко: Беларусь не осталась и не останется в стороне от афганского вопроса
В Беларуси с 14 сентября начнут тестовое испытание цифровой платформы здравоохранения
Выгода и комфорт в Minsk World! Новостройка "Бостон" - идеальный вариант для жизни и инвестиций!
Топ-новости
Петришенко: порядка 90 музеев по стране полностью оборудованы элементами безбарьерной среды
Швед: отказ Литвы и Латвии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде немотивирован
По решению Президента в парламент поступит законопроект о приостановлении соглашения с ЕС о реадмиссии
Легкий и стильный – HONOR MagicBook X15 уже в МТС
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1760 пациентов с COVID-19, выписаны 1486
Рыженков 9 сентября проведет прием граждан в Поставах
Ковалев: реализация союзных программ будет способствовать росту благосостояния белорусов и россиян
Шпаковский назвал 3 нерешенных вопроса конституционной реформы
Белорусские предприятия примут участие в крупнейшей сельскохозяйственной выставке в Сербии
РЕПОРТАЖ о том, как в Бобруйске тренируют будущих победителей паралимпиад
GrandSport и ФУТЗАЛ перевернули игру!
В Минском полумарафоне примут участие около 500 иностранных гостей
Витебск принял эстафету республиканского автопробега "Символ единства"
Арина Соболенко вышла в полуфинал US Open
Минобразования: тесное взаимодействие заказчиков кадров с учащимися повышает имидж профобразования
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.