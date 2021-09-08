Утечку бытового газа назвали основной версией взрыва в Ногинске

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основной версией взрыва в жилом доме в подмосковном Ногинске является утечка бытового газа. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, сообщает ТАСС.

"Пока основная версия - бытовой газ", - сказал вице-губернатор.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли два человека, спасатели извлекли их тела из-под завалов. Пострадали 15 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Более 170 человек были эвакуированы из-за угрозы обрушения соседних домов.

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме на ул.28 Июня в Ногинске сегодня утром в квартире на третьем этаже. В результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этаж. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.-0-