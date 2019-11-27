Утвержден новый состав Еврокомиссии

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европарламент сегодня утвердил состав Еврокомиссии на новую пятилетку. Возглавит высший орган исполнительной власти Европейского союза Урсула фон дер Ляйен, сообщает Euronews.

За предложенных еврокомиссаров высказался 461 депутат, против - 157, воздержались - 89. Новая Еврокомиссия сможет приступить к исполнению своих обязанностей 1 декабря.

В своей речи перед членами Европарламента Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшие пять лет приоритетными для Европы будут являться вопросы изменения климата и миграции. В частности, она отметила, что климатическая ситуация сегодня является вызовом для всего мира и ее решение требует значительного финансирования, что будет предусмотрено в бюджете Европейского союза.

Говоря о миграции, Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа всегда будет предоставлять убежище тем, кто нуждается в международной защите. При этом она отметила, что в интересах европейских стран сделать так, чтобы прибывшие мигранты могли интегрироваться в общество.

Глава Еврокомиссии затронула тему Brexit. Она заявила, что уважает решение британского народа покинуть ЕС и отметила, что связи между Великобританией и Европой останутся прочными.-0-