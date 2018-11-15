Утвержден состав нового экипажа на МКС

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственная комиссия на заседании в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК) рекомендовала утвердить основной и дублирующий экипажи новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦПК.

В основной экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-11" включены космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак соответственно. Их дублеры - Александр Скворцов (Роскосмос), Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство). Окончательные составы экипажей будут утверждены госкомиссией на Байконуре за сутки до старта, который запланирован на 3 декабря 2018 года с космодрома Байконур.

Ранее все члены экипажа успешно сдали двухдневную экзаменационную сессию. Они отработали нештатные ситуации в макете российского сегмента космической станции. Также их признала годными к полету медицинская комиссия.

Это будет первый экипаж, который отправится к МКС после аварии 11 октября, когда ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпела аварию вскоре после старта с космодрома Байконур.

Экипаж новой экспедиции на МКС возьмет с собой в качестве индикаторов невесомости три плюшевые игрушки, в том числе дракона и эльфа.

Олег Кононенко отправится на МКС в четвертый раз, Энн Макклейн и Давид Сен-Жак пока не имеют опыта космических полетов. Из дублеров самым опытным является Александр Скворцов, у которого в карьере уже два полета, Лука Пармитано был на станции один раз, Эндрю Морган пока ни разу не был на орбите.

В настоящее время на МКС работают космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавты NASA и Европейского космического агентства Серина Ауньон и Александер Герст.-0-