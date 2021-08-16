УВКБ ООН обеспокоено действиями Латвии на границе по отношению к мигрантам





"Мы очень обеспокоены сообщениями о вытеснении (обратно через границу. - Прим. Delfi) и насилии, применяемых против лиц, пытающихся пересечь границу, и призываем все заинтересованные стороны уважать основные гуманитарные принципы, придерживаться международного и европейского права и воздерживаться от насилия", - заявила Элизабет Хаслунд.





Она отметила, что УВКБ ОНН внимательно следит за ситуацией и развитием событий в Латвии. Представитель организации в странах Северной Европы и Балтии только что завершил однодневный визит в Латвию для срочных консультаций с латвийскими властями. Он встретился с представителями правительства, чтобы получить информацию об их оценке ситуации на латвийско-белорусской границе и мерах, принятых для реагирования на эту ситуацию, сообщила Элизабет Хаслунд.





"УВКБ ООН обеспокоено, что принятые меры могут полностью исключить для лиц, нуждающихся в защите, возможность обращаться за убежищем в регионах, где действует чрезвычайное положение ", - сообщила представитель ведомства. Она особо подчеркнула, что возможность искать убежища - фундаментальное право человека.





Как уже сообщало Delfi, Латвия, приняв жесткое решение не впускать в страну нелегальных мигрантов - фактически выставлять их обратно в Беларусь, а также не давать им возможности подать прошение о предоставлении статуса беженца - рискует войти в противоречие с Европейской конвенцией по правам человека. На это ранее указали юристы и политики.-0-

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в регионе Северных стран и Балтии Элизабет Хаслунд выразила обеспокоенность действиями Латвии на границе, когда против мигрантов применяется насилие и людей принудительно разворачивают обратно. Об этом сообщает Delfi.