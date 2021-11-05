Узбекистан накрыла песчаная буря: свыше 1000 человек госпитализированы

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекистан в ночь с 4 на 5 ноября накрыла песчаная буря, из-за чего допустимая концентрация пыли в воздухе была превышена в 30 раз. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь Узгидромета Муниса Асилходжаева.

"В республике наблюдается очень редкое природное явление - пыльно-песчаная буря, что вызвало концентрацию пыли в воздухе сначала в 30 раз превышающую норму, в настоящее время концентрация превышает норму в 10 раз", - сказала представитель Узгидромета. По ее данным, самая сильная в республике запыленность воздуха наблюдается в Ташкенте. Минувшей ночью видимость в городе снизилась до 200 метров, и в настоящее время ситуация улучшилась лишь незначительно.

Как сообщила пресс-служба Минздрава Узбекистана, запыленность воздуха вызвала сильный рост аллергических заболеваний. Только за минувший день по этой причине зафиксировано свыше 1000 случаев госпитализации граждан, а также зарегистрированы несколько тысяч обращений в лечебные учреждения. Гидрометеорологи прогнозируют, что аномальное природное явление продлится несколько суток.-0-