Узбекистан с 23 марта закрывает границу

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22 марта 2020, 15:20

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22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узбекистане с 23 марта закрывают все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе по причине распространения нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб при правительстве республики.

"С 00.01 23 марта для всех лиц (кроме граждан других стран, выезжающих из Узбекистана) закрываются имеющиеся пункты пропуска границы", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперативного штаба.

Первый случай заражения коронавирусом нового типа был зафиксирован в Узбекистане 15 марта. С этого дня власти объявили карантин в детских садах и учреждениях образования, отменили празднование Навруза, было приостановлено транспортное сообщение со всеми странами. На сегодняшний день общее число зараженных вирусом в стране составляет 42 человека.-0-

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