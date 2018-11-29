Узбекистан вступил в Межпарламентскую ассамблею СНГ

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекистан присоединился к Конвенции Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ). Об этом было объявлено во время заседания совета МПА СНГ, сообщает телеканал "МИР 24".

"С радостью поддерживаем вступление Республики Узбекистан в нашу общую парламентскую семью", - отметила спикер Совета Федерации, председатель совета МПА СНГ Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что теперь парламентскую семью СНГ можно считать полной.

Соглашение о членстве Узбекистана в МПА СНГ подписали председатель совета организации Валентина Матвиенко и председатель Сената парламента Узбекистана Нигматилла Юлдашев. После этого в помещение, где проходило заседание совета МПА СНГ, был внесен флаг республики.

Представитель Узбекистана подчеркнул, что подписание Ташкентом конвенции МПА СНГ - значимое событие, открывающее для страны новые перспективы международного сотрудничества.

Межпарламентская ассамблея государств - участников СНГ была создана в 1992 году. Соответствующее соглашение подписали в Алма-Ате (Казахстан) главы парламентов-учредителей. В 1995 году статус МПА СНГ как самостоятельной межгосударственной организации окончательно закрепили в Минске на заседании Совета глав государств СНГ. В мае 1995 года руководители стран СНГ подписали Конвенцию МПА СНГ, которая затем была ратифицирована парламентами девяти стран. Штаб-квартира МПА СНГ находится в России, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Одна из главных задач МПА - формирование и сближение законодательств государств СНГ в различных сферах. В частности, МПА занимается разработкой правовых основ общего экономического пространства СНГ, в том числе правовым обеспечением создания зоны свободной торговли.-0-