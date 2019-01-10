Узбекистан вводит 30-дневный безвизовый режим еще для 45 стран

10 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Узбекистан с 1 февраля вводит безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан еще 45 стран. Как рассказали корреспонденту БЕЛТА в посольстве Узбекистана в Беларуси, данные меры направлены на более активное развитие туризма.

В перечень стран вошли: Австралия, Австрия, Аргентина, Босния и Герцеговина, Ватикан, Люксембург, Венгрия, Бруней-Даруссалам, Греция, Ирландия, Исландия, Италия, Канада, Андорра, Лихтенштейн, Монако, Бельгия, Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Латвия, Литва, Монголия, Новая Зеландия, Португалия, Болгария, Республика Кипр, Мальта, Польша, Сан-Марино, Сербия, Словения, Хорватия, Чили, Румыния, Словакия, Великобритания, Бразилия, Финляндия, Черногория, Чехия, Швейцария, Эстония.

С 1 февраля также на 76 государств расширяется перечень стран, граждане которых имеют возможность получения электронной въездной визы. Кроме того, с 15 марта вводятся двукратные и многократные электронные въездные визы со сроком действия 30 дней.

Дополнительно вводятся новые категории виз для отдельных групп иностранных граждан (не электронные) - Vatandosh, Student visa, Academic visa, Medical visa и Piligrim visa.

В феврале прошлого года Узбекистан ввел безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан семи стран - Израиля, Индонезии, Республики Корея, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии. Затем к этому списку добавились Таджикистан и Франция, с 15 января добавится Германия.

Одновременно в стране был введен упрощенный порядок оформления туристических виз для граждан 39 стран (всего сейчас таких стран - 51). С июля были внедрены электронные визы, безвизовый въезд для иностранцев до 16 лет и 5-суточный безвизовый въезд для транзитных авиапассажиров из 101 страны.

В дипмиссии отметили, что упрощение визового режима и правил пребывания в Узбекистане наряду с развитием инфраструктуры и продвижением туристского потенциала страны за рубежом привело к двукратному росту количества посетивших республику иностранцев в прошлом году - с 2,6 млн человек в 2017 году до 5,3 млн в 2018-м.

Между Беларусью и Узбекистаном действует безвизовый режим. В минувшем году возможностью посетить эту страну воспользовались 15 тыс. белорусских туристов.-0-