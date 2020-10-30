В 18 штатах США запретили делать селфи с бюллетенями на выборах

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законодательство 18 американских штатов запретило делать селфи с избирательными бюллетенями, сообщает американское издание Complex Networks.

Полный запрет на фотографирование бюллетеней или селфи с ними введен в таких штатах, как Невада, Юта, Южная Дакота, Миннесота, Висконсин, Иллинойс, Миссури, Луизиана, Миссисипи, Алабама, Джорджия, Южная Каролина, Северная Каролина, Огайо, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Вермонт и Массачусетс.

По данным Национальной конференции законодательных собраний штатов (National Conference of State Legislatures), положения, запрещающие жителям определенных штатов фотографировать свои заполненные бюллетени, применяются для защиты тайны голосования и обеспечения конфиденциальности, присущей свободным и открытым выборам. Подобные запреты власти определенных штатов объясняют также попыткой защитить конфиденциальность других избирателей. С этой целью, как сообщает издание Business Insider, во многих американских штатах избирателям в принципе запрещено пользоваться своими мобильными телефонами на избирательных участках. Как отмечали еще до пандемии официальные лица США, избиратели, которые будут фотографироваться или делать селфи в день выборов, могут создавать длинные очереди на участках для голосования. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в США число участков для голосования в день выборов в этом году будет сокращено, поэтому очереди на них, как ожидается, неизбежны.

При этом во многих американских штатах действует запрет на фотографирование во время личного голосования на избирательных участках, однако разрешены селфи с бюллетенями при голосовании по почте. Речь идет о таких штатах, как Аризона, Техас, Айова, Теннесси, Западная Вирджиния, Мэриленд и Делавэр.

Нарушителям запретов на фотографирование бюллетеней, в зависимости от законодательства конкретного штата, может грозить штраф или даже тюремное заключение. В некоторых случаях голос избирателя, нарушившего запрет, может быть не учтен.

В нынешнем году за волеизъявлением американцев следят в разы меньше международных наблюдателей, чем планировалось. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за мер предосторожности, связанных с COVID-19, и ограничений на поездки направило в США всего около 40 наблюдателей вместо запланированных 500. Представитель БДИПЧ ОБСЕ Катя Андруш рассказала ТАСС, что в некоторых штатах специалисты не смогли наблюдать за некоторыми процессами, это объяснялось особенностями законодательства конкретного штата. В числе причин, которые назывались, фигурировали ограничения на число лиц на избирательных участках, введенные из-за COVID-19.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в США было организовано досрочное голосование по почте, свой голос досрочно уже отдали около 80 млн избирателей.-0-