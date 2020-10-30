В 18 штатах США запретили делать селфи с бюллетенями на выборах

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 30 октября 2020
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:18 Внешний госдолг Беларуси в январе-сентябре увеличился на 2,6% до $17,6 млрд Экономика
12:16 У животных выявили 850 тыс. опасных для людей вирусов В мире
12:09 Полиция Молдовы предостерегла оппозицию от вмешательства в процесс голосования В мире
12:07 МАРТ приостановил работу ряда торговых объектов в Минске, Бресте, Гродно и Могилеве Экономика
11:55 Украинские аграрии приобретали через соцсети контрафактный аммофос под видом гомельского Общество
11:47 Центр культуры "Витебск" возобновляет онлайн-проекты Культура
11:41 Спасатели в Гомельской области за сутки нашли трех заблудившихся в лесу Происшествия
11:41 Карпенко: БГУ является флагманом белорусской науки и высшего образования Общество
11:40 Акция протеста проходит в Киеве около здания КСУ В мире
11:39 Умер архитектор Михаил Виноградов Культура
11:32 120-летняя жительница Турции победила коронавирус В мире
11:30 Гандболисты "Кельце" вышли на первое место в группе А Лиги чемпионов Спорт
11:29 Министр жилищно-коммунального хозяйства о качестве услуг, снижении затрат и планах на будущую пятилетку Общество
11:27 Могилевчанка хотела уплатить долги по кредитам чужими деньгами Происшествия
11:27 Беларусь и Россия обсуждают вопросы взаимодействия в области спорта Спорт
11:26 БГУ получит 31 млн евро от Всемирного банка на создание центра междисциплинарных исследований Общество
11:19 Кратковременные дожди и до +11°С ожидается в Беларуси 31 октября Общество
11:18 Более 2 тыс. нарушителей парковки в зеленых зонах выявлены в Минске за 5 месяцев Регионы
11:17 В Светлогорске у гостьи из Могилева похитили деньги Происшествия
11:10 В подвале гомельской девятиэтажки обнаружили почти 2,5 кг ртути Происшествия
11:10 Все участники испытаний вакцины "Спутник V" в Беларуси чувствуют себя удовлетворительно Общество
11:08 Протест против карантинных мер на севере Испании закончился столкновениями с полицией В мире
10:58 Замдиректора фирмы в Минском районе обманом завладел 600 км кабеля Происшествия
10:57 Дестабилизацией ситуации в Беларуси управляли, в том числе с территории Украины - МИД РФ Политика
10:52 Во Франции задержали 47-летнего мужчину в рамках расследования теракта в Ницце В мире
10:43 Число зараженных COVID-19 в России возросло за сутки на 18 283 - максимум за все время В мире
10:37 В 18 штатах США запретили делать селфи с бюллетенями на выборах В мире
10:24 В Украине число заразившихся COVID-19 превысило за сутки 8 тыс. В мире
10:16 Суд в Кыргызстане отказался рассматривать дело о проведении новых парламентских выборов 20 декабря В мире
10:14 В Минском районе женщина съехала в кювет и врезалась в дерево Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
30 октября 2020, 10:37

В 18 штатах США запретили делать селфи с бюллетенями на выборах

Фото AP
Фото AP

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законодательство 18 американских штатов запретило делать селфи с избирательными бюллетенями, сообщает американское издание Complex Networks.

Полный запрет на фотографирование бюллетеней или селфи с ними введен в таких штатах, как Невада, Юта, Южная Дакота, Миннесота, Висконсин, Иллинойс, Миссури, Луизиана, Миссисипи, Алабама, Джорджия, Южная Каролина, Северная Каролина, Огайо, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Вермонт и Массачусетс.

По данным Национальной конференции законодательных собраний штатов (National Conference of State Legislatures), положения, запрещающие жителям определенных штатов фотографировать свои заполненные бюллетени, применяются для защиты тайны голосования и обеспечения конфиденциальности, присущей свободным и открытым выборам. Подобные запреты власти определенных штатов объясняют также попыткой защитить конфиденциальность других избирателей. С этой целью, как сообщает издание Business Insider, во многих американских штатах избирателям в принципе запрещено пользоваться своими мобильными телефонами на избирательных участках. Как отмечали еще до пандемии официальные лица США, избиратели, которые будут фотографироваться или делать селфи в день выборов, могут создавать длинные очереди на участках для голосования. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в США число участков для голосования в день выборов в этом году будет сокращено, поэтому очереди на них, как ожидается, неизбежны.

При этом во многих американских штатах действует запрет на фотографирование во время личного голосования на избирательных участках, однако разрешены селфи с бюллетенями при голосовании по почте. Речь идет о таких штатах, как Аризона, Техас, Айова, Теннесси, Западная Вирджиния, Мэриленд и Делавэр.

Нарушителям запретов на фотографирование бюллетеней, в зависимости от законодательства конкретного штата, может грозить штраф или даже тюремное заключение. В некоторых случаях голос избирателя, нарушившего запрет, может быть не учтен.

В нынешнем году за волеизъявлением американцев следят в разы меньше международных наблюдателей, чем планировалось. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за мер предосторожности, связанных с COVID-19, и ограничений на поездки направило в США всего около 40 наблюдателей вместо запланированных 500. Представитель БДИПЧ ОБСЕ Катя Андруш рассказала ТАСС, что в некоторых штатах специалисты не смогли наблюдать за некоторыми процессами, это объяснялось особенностями законодательства конкретного штата. В числе причин, которые назывались, фигурировали ограничения на число лиц на избирательных участках, введенные из-за COVID-19.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в США было организовано досрочное голосование по почте, свой голос досрочно уже отдали около 80 млн избирателей.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выборы гаджеты США
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
У животных выявили 850 тыс. опасных для людей вирусов
Полиция Молдовы предостерегла оппозицию от вмешательства в процесс голосования
Фото РБК-Украина Акция протеста проходит в Киеве около здания КСУ
Фото Hurriyet Daily News 120-летняя жительница Турции победила коронавирус
Фото из архива ТАСС Протест против карантинных мер на севере Испании закончился столкновениями с полицией
Фото AP Photo Во Франции задержали 47-летнего мужчину в рамках расследования теракта в Ницце
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко представил в должности министра внутренних дел и начальника ГУВД Минска
Все участники испытаний вакцины "Спутник V" в Беларуси чувствуют себя удовлетворительно
В Беларуси осталось убрать менее 15% площадей кукурузы
Minsk World: новые жители, новые дома, новые темпы. И лучшие условия для покупки квартир!
Топ-новости
ГПК: граждан Беларуси пропускают через государственную границу на въезд в страну
Министр жилищно-коммунального хозяйства о качестве услуг, снижении затрат и планах на будущую пятилетку
Карпенко: БГУ является флагманом белорусской науки и высшего образования
Число абонентов сотовой связи растет в Беларуси
Дестабилизацией ситуации в Беларуси управляли, в том числе с территории Украины - МИД РФ
Совмин определил условия выдачи разрешений на ввоз и вывоз из Беларуси некоторых животных и растений
Кунцевич: от уличного флешмоба до штурма РОВД всего один шаг
"Гомельтранснефть Дружба" провела на Днепре учения по локализации разлива нефти
Центр культуры "Витебск" возобновляет онлайн-проекты
Все участники испытаний вакцины "Спутник V" в Беларуси получили первый компонент препарата
Украинские аграрии приобретали через соцсети контрафактный аммофос под видом гомельского
"Разговор прошел позитивно" - в Витебске диалоговая площадка объединила активистов с разными мнениями
Минэнерго: нота протеста Литвы - неудачная попытка дискредитировать проект БелАЭС
Пархамович рассказал о работе "Белавиа" в условиях пандемии
Погода в Беларуси благоприятна для завершения уборочной - Белгидромет
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.