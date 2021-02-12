В 2020 году международная торговля сократилась на 9%

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономические и социальные потрясения, вызванные COVID-19, сильно повлияли на мировой экспорт и импорт. Об этом говорится в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), сообщается на сайте Центра новостей ООН.

Согласно докладу, в 2020 году объем международной торговли сократился на 9%. При этом торговля товарами снизилась на 6%, торговля услугами - на 16,5%.

В ЮНКТАД отмечают, что ситуация была бы еще хуже, если бы не прорыв в странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона. К концу 2020 года им удалось несколько оживить торговлю. По данным доклада, в четвертом квартале 2020 года экспорт в странах Восточной Азии вырос на 12%, импорт - на 5%. В Китае уже в третьем квартале 2020 года экспорт поднялся на 3% по сравнению с этим же периодом предыдущего года. В четвертом квартале прошлого года экспорт товаров из Китая увеличился на 17%, а услуг - на 2%.

Эксперты ЮНКТАД подчеркивают: влияние COVID-19 на мировую торговлю было наиболее серьезным в первой половине 2020 года. Но многие страны не оправились и к концу года. Так, в Бразилии экспорт товаров и услуг в четвертом квартале 2020 года снизился соответственно на 4% и 17%, в России - на 19% и 34%, Индии - на 5% и 8%, в США - на 5% и 26%.

COVID-19 сильно повлиял не только на спрос, но и на конкурентоспособность стран. Ряд государств смог успешнее противостоять новым вызовам и увеличить свою долю на мировом рынке, вытеснив наименее конкурентоспособных поставщиков, пострадавших при снижении спроса.-0-