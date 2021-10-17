В 65 городах Италии проходит второй тур муниципальных выборов

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй тур голосования на выборах в муниципальные органы управления проходит в 65 городах Италии. По его итогам определятся мэры в крупных городах, включая Турин и Рим, где к выборам приковано повышенное внимание местных политиков и общественности, сообщает ТАСС.

Второй тур проходит в городах с населением более 15 тыс. человек, в которых в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Участки открыты в воскресенье с 07.00 до 23.00 (по местному времени). Также они будут работать в понедельник с 07.00 до 15.00.

В основном борьба разворачивается между кандидатами от правого и левого центров. Так, в Риме на пост мэра претендуют кандидат от Демократической партии Роберто Гуалтьери, который занимал пост министра экономики и финансов во втором правительстве Джузеппе Конте (с 2019 по 2021 год), и Энрико Микетти, которого поддержала правоцентристская коалиция в составе партий "Лига", "Вперед, Италия!" и "Братья Италии".

В первом туре была отмечена рекордно низкая явка избирателей, проголосовали менее 55% имеющих право голоса граждан.

Голосование проходит при соблюдении на участках всех мер по нераспространению коронавируса, однако сертификат вакцинации, который широко применяется в стране, не требуется.-0-