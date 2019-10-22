В Абу-Даби обнаружена древнейшая в мире жемчужина

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Древнейшая в мире натуральная жемчужина обнаружена на острове недалеко от столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, сообщает BBC .

Жемчужина, возраст которой оценивается в 8 тыс. лет, была найдена во время раскопок на острове Марава, где также обнаружили остатки сооружений эпохи неолита. По словам специалистов, открытие свидетельствует о том, что уже в те времена жемчуг был предметом торговли или обмена.

"Это открытие ясно дает понять, что современные экономика и культура имеют глубочайшие исторические корни", - заявил глава департамента культуры и туризма Абу-Даби Мухаммед Халифа аль-Мубарак.

Археологи методом радиоуглеродного анализа определили, что жемчужина относится к периоду между 5800 и 5600 гг. до н.э. Скорее всего, жемчуг в тот период использовали в качестве украшения или для торговли с Месопотамией, где покупали керамику и другие товары.

Во время раскопок остатков древних сооружений на острове Марава были обнаружены фрагменты керамики, бусы из ракушек и камня, а также кремниевые наконечники стрел.

Теперь "Жемчужина Абу-Даби", как уже назвали находку, станет частью экспозиции в музее Лувр Абу-Даби под названием "10 000 лет роскоши", которая откроется 30 октября.-0-

Фото AFP