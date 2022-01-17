В Абу-Даби взорвалось три бензовоза

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный пожар произошел в одном из промышленных районов Абу-Даби. В результате взорвалось не менее трех транспортных средств с нефтепродуктами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу полиции столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"Сегодня утром в районе Эль-Мусаффах вспыхнул пожар, который привел к взрыву трех цистерн с топливом, находившихся неподалеку от резервуаров для хранения горючего. Небольшой пожар также возник на строительной площадке в районе международного аэропорта Абу-Даби. Никто не пострадал", - подчеркивается в сообщении.

По предварительной информации, причиной обоих инцидентов могло стать падение беспилотных летательных аппаратов. В настоящий момент ведется тушение возгораний и расследование обстоятельств случившегося.

Между тем по сообщениям телеканала Almasirah, йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) взяло на себя ответственность за нападение на Абу-Даби. Как указал официальный представитель мятежников Яхья Сариа, в ближайшие часы они передадут подробности проведенной на территории ОАЭ военной операции.

На прошлой неделе член руководства "Ансар Аллах" Мухаммед аль-Бахити выступил с предупреждением, что мятежники нанесут ракетные удары по территории ОАЭ, если эта страна не прекратит вооруженного вмешательства в йеменский конфликт.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, с целью поддержки вооруженных сил, верных президенту Абд Раббо Мансуру Хади. Война в Йемене привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.-0-